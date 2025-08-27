Taylor Swift zeigt ihren Fans nicht nur ihre Liebe, sondern auch einen echten Hingucker: ein XXL-Diamantring von Travis Kelce. Ein Verlobungsring, der so viel über Stil und Symbolik erzählt wie über seinen stolzen Preis.

Am 26. August 2025 gaben Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce ihre Verlobung offiziell über Instagram bekannt. Mit dem augenzwinkernden Satz „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten“ teilte das Paar die Neuigkeit mit seinen Millionen Followern. Begleitet wurde der Post von Bildern aus einer romantischen Gartenkulisse voller Blumen – und natürlich dem Blickfang: Swifts XXL-Verlobungsring.

Design und Schliff Der Ring ist ein maßgefertigtes Einzelstück, laut US-amerikanischen Medien entworfen von Kindred Lubeck (Artifex Fine Jewelry) in enger Zusammenarbeit mit Kelce. Experten zufolge handelt es sich um einen verlängerten Cushion Cut, auch „antiker Kissenschliff“ genannt. Der Edelstein soll rund acht Karat auf die Waage bringen. Eingefasst wurde der Stein wohl in einer vier- bzw. nadelspitzartigen Krappenfassung aus 18-Karat-Gelbgold, ergänzt durch fein gearbeitete Gravuren und kleinere Diamanten auf den Ringschultern.

Außerdem, so US-amerikanische Experten, sei der Ring von F-Farbe und besitze eine VS1-Reinheit. Ein Diamant mit F-Farbe gilt als praktisch farblos – für das Auge wirkt er schneeweiß. Die VS1-Reinheit bedeutet, dass winzige innere Merkmale vorhanden sind, die aber selbst mit einer Lupe kaum zu erkennen und mit bloßem Auge unsichtbar sind.

Die Gestaltung greift bewusst Stilelemente der viktorianischen Epoche auf – filigran, dekorativ und mit klarer Vintage-Ästhetik. Manche Details, wie feine Gravuren, sollen persönliche Anspielungen auf das Paar enthalten.

Preis und Wert

Über den exakten Kaufpreis schweigen Swift und Kelce. Fachleute schätzen den Wert jedoch auf etwa 550.000 US-Dollar (über 470.000 Euro). Andere Schätzungen liegen sogar höher – zwischen 750.000 und 1 Million Dollar, abhängig von der genauen Bewertung des Steins.

Symbolik und Bedeutung

Für Swift, die schon lange eine Vorliebe für Vintage-Schmuck zeigt, passt der Ring perfekt zu ihrer Ästhetik. Dass Kelce selbst bei der Gestaltung involviert war, verleiht dem Schmuckstück zusätzliche Symbolkraft. Die Verbindung aus antikem Design und persönlicher Note macht den Ring zu weit mehr als nur einem Statussymbol – er wird als Ausdruck von Beständigkeit und Individualität verstanden.

Ein Paar im Rampenlicht

Seit 2023 sind Swift und Kelce offizielle ein Paar, ihre Beziehung hat sich Schritt für Schritt in der Öffentlichkeit entwickelt: von gemeinsamen Auftritten bei NFL-Spielen über Kelces Unterstützung bei Swifts „Eras Tour“ bis hin zum gemeinsamen Auftritt in Kelces Podcast. Die Sängerin räumte in einem Interview jedoch ein, dass sie bereits vor den offiziellen Auftritten gemeinsam Zeit verbracht haben. Der Verlobungsring ist nun der sichtbare Beweis für den nächsten großen Schritt – und dürfte nicht nur für die Fans, sondern auch für die Schmuckwelt ein Gesprächsthema bleiben.