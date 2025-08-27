Taylor Swift zeigt ihren Fans nicht nur ihre Liebe, sondern auch einen echten Hingucker: ein XXL-Diamantring von Travis Kelce. Ein Verlobungsring, der so viel über Stil und Symbolik erzählt wie über seinen stolzen Preis.
Am 26. August 2025 gaben Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce ihre Verlobung offiziell über Instagram bekannt. Mit dem augenzwinkernden Satz „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten“ teilte das Paar die Neuigkeit mit seinen Millionen Followern. Begleitet wurde der Post von Bildern aus einer romantischen Gartenkulisse voller Blumen – und natürlich dem Blickfang: Swifts XXL-Verlobungsring.