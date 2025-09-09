Taylor Swift und Travis Kelce: Hochzeit soll kein Spektakel werden

Nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung im malerischen Blumenmeer warten alle auf erste Details zur Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce. Doch die wird anders, als erwartet.
Sie sind die amerikanische Traumkollaboration aus Country-Pop und Footballsport. Als NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift (beide 35) am 26. August ihre Verlobung offiziell machten, sahen viele schon die spektakuläre Hochzeit auf dem Football-Feld des größten Stadions Amerikas. Live übertragen in Millionen amerikanische Haushalte. Doch ein derartiges Spektakel soll die Vermählung nicht werden, berichtet eine Quelle aus dem Umfeld des Paares dem "People"-Magazin.