Taylor Swift: Travis Kelce teilt erstmals Pärchen-Fotos

Travis Kelce (35) hat seine Beziehung mit Taylor Swift (35) endlich Instagram-offiziell gemacht. Auf seinem Account schrieb der Footballprofi zu einer Fotoreihe, er habe "in dieser Saisonpause einige Abenteuer erlebt". Zahlreiche Schnappschüsse zeigen ihn mit dem Popstar - ob im Partnerlook mit maritimen Basecaps, im Restaurant oder auf der Eisfläche. Zusammen sind sie auch im Schnee zu sehen, alleine und mit Freunden.

Die Fans sind begeistert

Das erste Liebesbekenntnis auf Instagram löst eine Welle der Begeisterung aus. "Die Fotostrecke, die wir alle gebraucht haben", freut sich ein Fan. Andere feiern die Tatsache, dass er gleich 13 Fotos geteilt hat - viele Fans deuten das als Hinweis auf Taylor Swifts Glückszahl. "Travis hat gerade im Alleingang den Instagram-Algorithmus wiederbelebt", merkt ein weiterer User angesichts der vielen Reaktionen an. Mehr als 2,3 Millionen Likes sammelte der Beitrag bereits.

Swift hatte sich erstmals im Juni 2024 mit ihrem Partner auf der Plattform gezeigt. Zum ersten Wembley-Konzert ihrer "Eras Tour" veröffentlichte sie ein Selfie mit ihm, Prinz William, Prinzessin Charlotte und Prinz George. William und seine zwei älteren Kinder hatten ihre Show in London besucht.

Die Beziehung von Taylor Swift und Travis Kelce

Taylor Swift und Travis Kelce wurden erstmals im Juli 2023 in Verbindung gebracht, als Kelce ein Konzert der Popsängerin besuchte. Im September zeigte sich Swift neben Kelces Mutter Donna (72) in einer Suite bei einem seiner Spiele. Danach verließen sie gemeinsam das Stadion. Schon damals schwärmte Kelce von der Musikerin. "Ein großes Lob an Taylor, dass sie hergefahren ist. Das war ziemlich krass", freute er sich im Podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce". In den folgenden Monaten begleitete er sie bei einigen Konzerten ihrer "Eras Tour" - und stand im Juni 2024 in London sogar selbst auf der Bühne.