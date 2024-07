Taylor Swift: Swifties trotzen erneut dem Wetter

4 Vor dem vorletzten Konzert von Superstar Taylor Swift harrten die Fans stundenlang bei Hitze vor dem Olympiastadion in München aus. Foto: Felix Hörhager/dpa

München - Auch am Sonntag trotzen die Swifties in München dem Wetter: Erneut stehen Tausende Fans stundenlang an, um beim letzten Deutschland-Konzert von Taylor Swift im Münchner Olympiastadion dabeizusein. Der Rettungsdienst musste im Laufe des Tages rund 30 Mal ausrücken, um Menschen mit Kreislaufkollaps zu helfen, wie ein Polizeisprecher berichtete. Allerdings war es nach Regen deutlich kühler als am Vortag, als die Fans bei 31 Grad ausharrten.