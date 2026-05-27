Taylor Swift: Superstar schenkt achtjährigem Fan eine Gitarre

Eine Bitte per Papierflieger hat für ein achtjähriges Mädchen ein unerwartetes Happy End genommen: Taylor Swift meldete sich persönlich, nachdem ein Clip auf TikTok viral gegangen war.
Taylor Swift (36) hat einem achtjährigen Mädchen aus Ohio eine Freude gemacht. Die Popsängerin schenkte dem kleinen Fan eine Gitarre, nachdem sie auf ein virales Video aufmerksam geworden war. Darin warf das Mädchen namens Madeline ihrem Nachbarn Ethan Hayes einen Papierflieger mit einer Bitte über den Gartenzaun: Er solle einen Song von Taylor Swift spielen.