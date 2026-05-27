Taylor Swift: Superstar schenkt achtjährigem Fan eine Gitarre

Eine Bitte per Papierflieger hat für ein achtjähriges Mädchen ein unerwartetes Happy End genommen: Taylor Swift meldete sich persönlich, nachdem ein Clip auf TikTok viral gegangen war.

Taylor Swift (36) hat einem achtjährigen Mädchen aus Ohio eine Freude gemacht. Die Popsängerin schenkte dem kleinen Fan eine Gitarre, nachdem sie auf ein virales Video aufmerksam geworden war. Darin warf das Mädchen namens Madeline ihrem Nachbarn Ethan Hayes einen Papierflieger mit einer Bitte über den Gartenzaun: Er solle einen Song von Taylor Swift spielen.

Hayes griff daraufhin zur Gitarre und performte Swifts "Love Story", während das Mädchen vom Fenster aus mitsang. Die Mutter des Kindes filmte den Moment und veröffentlichte ihn auf TikTok. Dort wurde das Video mehr als drei Millionen Mal angesehen und erhielt bislang über 400.000 Likes.

Taylor Swift bedankt sich in handgeschriebenem Brief

Schließlich erreichte der Clip auch Taylor Swift selbst. Die Sängerin überraschte Madeline und Hayes mit signierten Gitarren, wie das "People"-Magazin berichtete. Auf einem Foto hält das Mädchen das Instrument stolz in die Kamera. Auf dem Gitarrenkörper ist Swift abgebildet, unter den Saiten steht zudem ihr Name geschrieben.

Zusätzlich ließ sie dem Kind einen Brief zukommen. "Liebste Madeline, ich wollte dir nur sagen, dass es mich SO glücklich gemacht hat, dass du deinen Nachbarn gebeten hast, dir mein Lied vorzuspielen", schrieb Swift. Das Video habe ihr "ein riesiges Lächeln ins Gesicht gezaubert". Außerdem schenkte sie Madeline eine eigene Gitarre für den Fall, dass diese selbst einmal das Instrument erlernen wolle. Auf die Frage des "People"-Magazins, was das Mädchen Swift sagen wolle, antwortete es schlicht: "Danke schön."

Ethan Hayes wiederum schilderte, dass sich Swifts Team persönlich bei ihm gemeldet habe, nachdem das Video große Aufmerksamkeit erlangt hatte. "Sie sagten: 'Hey, Taylor hat dein Video gesehen. Wir wollen dir etwas schicken. Sag es niemandem, bis es angekommen ist'", berichtete er. Der Musiker habe mit etwas Kleinem wie einem signierten Poster gerechnet. "Und dann hat sie uns Gitarren geschickt, was einfach verrückt ist."