Seit Jahren wird Taylor Swift als Wunschkandidatin für die Super-Bowl-Halbzeitshow gehandelt. Mit ihrer Beziehung zu NFL-Star Travis Kelce, dem Jubiläumsspiel Super Bowl LX und einem neuen Album im Gepäck erscheinen die Spekulationen um einen Auftritt 2026 so plausibel wie nie zuvor – doch sicher ist noch nichts.
Taylor Swift wird seit Jahren immer wieder als mögliche Künstlerin für die legendäre Halftime-Show des Super Bowl gehandelt. Bisher blieb es bei Spekulationen – doch nun sehen viele Fans die perfekten Voraussetzungen: Die Beziehung zu NFL-Star Travis Kelce, das Jubiläumsspiel Super Bowl LX und Swifts kommendes Album. Alles zusammen sorgt dafür, dass die Gerüchte rund um einen Auftritt von Taylor Swift beim Super Bowl 2026 so heiß diskutiert werden wie nie zuvor.