Taylor Swift: Sie überrascht mit fünf Special Guests für Wembley-Shows

1 Taylor Swift tritt noch bis Ende August im Rahmen ihrer "The Eras Tour" in Europa auf. Foto: imago/newspix / ANTONI BYSZEWSKI/FOTONEWS

Bald findet das große Finale von Taylor Swifts "The Eras Tour" mit fünf Konzerten in London statt. Für ihre Fans hält die Künstlerin eine große Überraschung bereit: Zusätzlich zur Vorband Paramore werden fünf weitere Special Guests im Wembley Stadion auftreten.











Von 15. bis 20. August wird Taylor Swift (34) fünf Mal im Londoner Wembley Stadion auftreten und dort den europäischen Teil ihrer "The Eras Tour" abschließen. Am Montag (5. August) überraschte die erfolgreiche Musikerin ihre Fans mit einer Ankündigung in ihrer Instagram-Story. Neben der Vorband Paramore werden in London noch weitere Künstlerinnen als Special Guests vor Swifts eigener Show auftreten - unter anderem darf Suki Waterhouse (32), die Freundin von Schauspieler Robert Pattinson (38), als Vorband ihre Musik im Stadion zum Besten geben.