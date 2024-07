Taylor Swift machte sie populär: Friendship Bracelets: Die besten Ideen für Eras Tour-Armbänder

Wenn es eine Sache gibt, die zum Synonym für Taylor Swift (34) und ihre ausverkaufte "Eras Tour" geworden ist, dann sind es Freundschaftsarmbänder. Lyrics von Swifts Song "You're On You're Own Kid" sind dafür verantwortlich, dass Millionen Menschen weltweit seit Monaten wieder Armbänder selbst knüpfen und bei Konzerten untereinander austauschen - sei es mit Freunden, Fremden oder sogar Prominenten. "Make the friendship bracelets, take the moment and taste it" heißt die Zeile, die für das Comeback des nostalgischen Trends gesorgt hat. Auf Deutsch: "Macht die Freundschaftsarmbänder, nehmt den Moment und kostet ihn aus."

Ein solches Freundschaftsarmband war es auch, das zur Beziehung von Swift und ihrem Partner Travis Kelce (34) führte. Der NFL-Star besuchte 2023 ein Konzert der Popsängerin und übergab ihr ein selbstgebasteltes Band mit seiner Telefonnummer.

Einige Fans bringen Hunderte Armbänder mit zu den Konzerten, um sie mit anderen Swifties zu tauschen. Oft sind sie aus bunten Perlen sowie Buchstaben gemacht, darauf stehen dann meist Teile von Swifts Songtexten. In den sozialen Medien gibt es inzwischen zahlreiche Tutorials mit Millionen Views für die Armbänder.

Ab dieser Woche ist Taylor Swift auch in Deutschland - von 17. bis 19. Juli spielt sie drei Konzerte in Gelsenkirchen, am 23. und 24. Juli in Hamburg und am 27. und 28. Juli in München. Wer noch Last-Minute-Ideen für die "friendship bracelets" braucht, findet hier einen Leitfaden.

Das benötigt man für die Freundschaftsarmbänder

Bunte, glitzernde oder durchsichtige Perlen und Buchstaben bzw. Zahlen gibt es inzwischen fast überall zu kaufen - entweder vor Ort in speziellen Perlenläden oder im Online-Handel. Zum Sortieren der Perlen können entweder kleine Plastiktüten verwendet werden, oder ein spezieller Plastikcontainer mit verschiedenen Fächern.

Weil ein Großteil der Freundschaftsarmbänder wahrscheinlich an Menschen geht, deren Handgelenks-Größe man nicht kennt, sollte zum Verbinden der Perlen elastisches Band verwendet werden. Zudem kann eine Nadel helfen, die Perlen schneller aufzufädeln. Außerdem benötigt man eine Schere. Mit klarem Nagellack kann das verknotete Armband am Ende so verklebt werden, dass es nicht auseinanderfällt.

Ideen für "friendship bracelets"

Die Optionen für die Gestaltung der Freundschaftsbänder sind schier endlos. Da ist zum einen die Möglichkeit, einfach Namen zu knüpfen, die eigene Handynummer wie Travis Kelce, oder sogar den Instagram-Usernamen. Ein weiterer Klassiker: "(Taylor's Version)". Da die dreieinhalbstündigen Konzerte von Taylor Swift in ihre unterschiedlichen "Eras" bzw. Alben unterteilt sind, passen viele Swifties auch ihre Outfits für die Tour entsprechend ihrer Lieblings-"Era" an. Auch für die Freundschaftsarmbänder kann man sich sowohl farblich als auch für den Text an den elf unterschiedlichen Alben orientieren - von "Taylor Swift" bis "The Tortured Poets Department". Einen Überblick gibt es hier:

Debütalbum "Taylor Swift" (2006)

Farbpalette: Blaugrün - von Türkis bis Petrol

"Fearless" (2008)

Farbpalette: Braune und beige Sepiatöne

"Speak Now" (2010)

Farbpalette: Lilatöne

"Red" (2012)

Farbpalette: Rot

"1989" (2014)

Farbpalette: Hellblau, Hellrosa, Grün, Mauve, Blau

"Reputation" (2017)

Farbpalette: Dunkelgrün, Schwarz, Gold

"Lover" (2019)

Farbpalette: Rosatöne, Hellblau, Lavendel

"Folklore" (2020)

Farbpalette: Erdtöne, Grau

"Evermore" (2020)

Farbpalette: Herbsttöne, Dunkelrot, Orange

"Midnights" (2022)

Farbpalette: Dunkelblau

"The Tortured Poets Department" (2024)

Farbpalette: Schwarz und Weiß

