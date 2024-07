Taylor-Swift-Konzerte in Deutschland: Wo es noch Tickets gibt – und wovon man lieber die Finger lassen sollte

Die Tickets für die „The Eras Tour“ der amerikanischen Pop-Ikone Taylor Swift waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft – auch in Deutschland. Bereits beim Vorverkauf der Konzerttickets wurde unter den Swift-Fans – auch „Swifties“ genannt – gelost, wer überhaupt die Chance bekommt, die 34-jährige Sängerin in Deutschland live zu erleben.

Swift wird im Zuge ihrer Tour, bei der sie eine Auswahl an Liedern aus ihrer fast 20-jährigen Karriere präsentiert, in drei deutschen Städten auftreten: Gelsenkirchen, Hamburg und München. Wenige Tage vor den Konzerten fragen sich nun viele Fans, ob es noch möglich ist, Tickets für die Shows der Sängerin zu ergattern.

Sieben Taylor-Swift-Konzerte in Deutschland

An kommenden Wochenende, 13. und 14. Juli, performt Swift im italienischen Mailand, dann folgt Deutschland. Danach geht es weiter mit Warschau, Wien und London, w o die Sängerin den europäischen Teil der Tour beendet.

In Deutschland macht Swift an folgenden Abenden halt:

– 17. Juli 2024: Gelsenkirchen (Veltins-Arena)

– 18. Juli 2024: Gelsenkirchen (Veltins-Arena)

– 19. Juli 2024: Gelsenkirchen (Veltins-Arena)

– 23. Juli 2024: Hamburg (Volksparkstadion)

– 24. Juli 2024: Hamburg (Volksparkstadion)

– 27. Juli 2024: München (Olympiastadion)

– 28. Juli 2024: München (Olympiastadion)

Wie kommt man noch an Ticket für die Deutschland-Konzerte?

Der offiziell autorisierte Händler für die Swift-Konzerte ist die Plattform Eventim. Die regulären Konzert-Karten sind dort bekanntlich seit dem Vorverkauf restlos ausverkauft. Eine Chance, noch einzelne Tickets zu ergattern, besteht bei „Fansale“, der offiziellen Wiederverkaufsplattform von Eventim. Dort verkaufen Fans Tickets zum Originalpreis, die sie vorher regulär bei Ticketanbieter erworben haben.

Auf der Ticketbörse „Viagogo“ sind an diesem Freitagmittag, 12. Juli, noch mehrere hundert Karten zu bekommen. Dort zahlt man zwischen 200 und 900 Euro für ein Ticket. Zeitgleich gibt es auch auf dem Online-Portal „Ticketbande“ noch Karten, die zwischen 500 und 1200 Euro kosten – und damit deutlich mehr, als im regulären Vorverkauf. In diesem waren die günstigsten für unter 100 Euro zu haben.

Bei „ebay Kleinanzeigen“ sind ebenfalls noch vereinzelt Ticketangebote im vierstelligen Bereich zu finden. Häufiger wird dort der Inhalt des VIP-Pakets angeboten, welches zum Beispiel einen Jutebeutel und Postkarten zu Swifts Konzert enthält.

Verbraucherzentrale warnt vor „Viagogo“ und Co.

Aber Achtung: Auf Nachfrage unserer Redaktion kann Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg „nur davon abraten“, bei Wiederverkaufsportalen wie „Viagogo“ und „Ticketbande“, seine Konzertkarten zu kaufen. Auf Grund des mangelnden Käuferschutzes und der Intransparenz solcher Portale vergleicht er die Ticketbörsen mit einer „Black Box“. Denn man wisse zum Beispiel nicht, ob eine Rückerstattung des Kaufpreises funktionieren würde.

Im Fall der Eras-Tour von Swift sei nur das Portal Eventim und das angegliederte „Fansale“ autorisiert, die Namen auf den personalisierten Tickets zu verändern, so der Verbraucherschützer. Heißt: Holt sich ein Swift-Fan seine Konzertkarte von einem anderen Portal, kann es im schlimmsten Fall passieren, dass er mit seinem eigenen Namen eben keinen Zutritt zum Konzert erhält. Daher seien Tickets von „Viagogo“ und Co. „im Grunde wertlos“, sagt Buttler. Sein Fazit also: Bei den offiziellen Verkaufsportalen ist man auf der sicheren Seite, vom Rest sollte man eher die Finger lassen.

Trostpflaster: Disney Plus bietet Aufzeichnung von Konzert

Für den ein oder anderen vielleicht ein kleiner Trost: Wer in diesem Jahr kein Taylor-Swift-Ticket mehr ergattern kann, aber über einen Account bei Disney Plus verfügt, kann sich ein Eras-Konzert auch ganz bequem vom Sofa aus ansehen: Seit 14. März kann man beim Streaming-Dienst nämlich den Konzertfilm „The Eras Tour“ anschauen. Gedreht wurde der bei den ersten drei Swift-Auftritten in Los Angeles im vergangenen August.