Noch bis zum 28. Juli gibt Taylor Swift Konzerte in Deutschland. Erfahren Sie hier, wie lange die Shows dauern und wie viele Songs gespielt werden.

Auf ihren Konzerten in Deutschland gibt Taylor Swift 45 Songs aus ihrem riesigen Musikkatalog zum Besten. Die Shows dauern daher um die dreieinhalb Stunden. Die komplette Setlist der Shows in Deutschland finden Sie unten.

Taylor Swift: Setlist für Deutschland-Shows

Wie der Name schon verrät, sind die Shows auf der Eras Tour von Taylor Swift in verschiedene musikalische Ären aufgeteilt. Die Fans bekommen daher eine bunte Auswahl von Songs aus verschiedenen Alben der Künstlerin. So sieht die aktuelle Setlist für Deutschland aus:

Lover

Miss Americana & the Heartbreak Prince Cruel Summer The Man You Need to Calm Down Lover

Fearless

Fearless You Belong With Me Love Story

Red

22 We Are Never Ever Getting Back Together I Knew You Were Trouble All Too Well

Speak Now

Enchanted

reputation

...Ready for It? Delicate Don't Blame Me Look What You Made Me Do

folklore / evermore

cardigan betty champagne problems august illicit affairs my tears ricochet marjorie willow

1989

Style Blank Space Shake It Off Wildest Dreams Bad Blood

THE TORTURED POETS DEPARTMENT

But Daddy I Love Him / So High School Who's Afraid of Little Old Me? Down Bad Fortnight The Smallest Man Who Ever Lived I Can Do It With a Broken Heart

Überraschungssongs

Speak Now / Hey Stephen this is me trying / Labyrinth

Midnights