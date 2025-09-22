Taylor-Swift-Film: Vorverkauf geht durch die Decke

Nach dem erfolgreichsten Konzertfilm aller Zeiten: Taylor Swifts nächstes Kino-Event räumt ebenfalls ab. In den USA gingen beim Vorverkauf für "The Official Release Party of a Showgirl" am ersten Tag für 15 Millionen Tickets weg. In Deutschland ist es am Dienstag so weit.

Taylor Swift (35) ist schon wieder auf Rekordkurs. Innerhalb der ersten 24 Stunden setzte der Vorverkauf für ihren neuen Film 15 Millionen US-Dollar um. Dies berichtete das Branchenmagazin "Deadline" unter Berufung auf Quellen bei AMC. Die größte Kinokette der USA zeigt "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl" exklusiv in seinen Lichtspielhäusern. Der Film läuft nur vom 3. bis zum 5. Oktober 2025.

Die Tickets kosten moderate 12 Dollar. Diesen Preis hat Taylor Swift angeblich höchstpersönlich festgelegt. Der Ticketpreis ist kein Zufall, schließlich begleitet der Film Swifts zwölftes Studioalbum "The Life of a Showgirl", das am 3. Oktober erscheint. Den Veröffentlichungstermin enthüllte die Musikerin in einer Folge des Podcasts "New Heights", den ihr Verlobter Travis Kelce (35) mit seinem Bruder Jason (37) betreibt.

Das erwartet Fans in Taylor Swifts "Showgirl"-Film

Bei der filmischen Release-Party erwartet die Fans die Weltpremiere des Videos zu Taylor Swifts neuer Single "The Fate of Ophelia". Dazu gibt es Einblicke hinter die Kulissen bei dessen Dreh. Außerdem wird Swift die Inspiration zu allen Songs ihres neuen Albums verraten. Dies verriet der Superstar via Instagram. "Tanzen ist optional, aber erwünscht", heißt es dort.

"Deadline" rechnet damit, dass "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl" zwischen 30 und 50 Millionen US-Dollar umsetzen wird. Damit ist das Event natürlich weit weg von "Taylor Swift: The Eras Tour". Mit einem Einspielergebnis von über 260 Mio. Dollar gilt der Vorläufer von 2023 als erfolgreichster Konzertfilm aller Zeiten. Er lief aber auch länger als nur drei Tage in den Kinos.

Vorverkauf in Deutschland ab 23. September

In Deutschland ist AMC durch die UCI Kinos vertreten. Auch in den Häusern dieser Kette wird Taylor Swifts Kino-Event laufen. Laut der Instagram-Seite der Kette startet der Vorverkauf für "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl" am Dienstag (23. September).