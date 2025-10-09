Taylor Swift hat eine amüsante Anekdote über ihren Verlobten Travis Kelce ausgeplaudert: Bei ihrem Eras-Tour-Konzert in London verwechselte der Football-Star Hugh Grants Ehefrau Anna Eberstein mit Regisseurin Greta Gerwig - und gratulierte ihr sogar zum Film "Barbie".

Es war einer dieser Abende, an denen im VIP-Bereich einer Mega-Show die Promis nur so durcheinanderwuseln. Doch was Travis Kelce (36) bei Taylor Swifts (35) Eras-Tour-Konzert in London im Juni 2024 passierte, dürfte selbst für Hollywood-Verhältnisse außergewöhnlich sein. Die Sängerin hat jetzt in der "Late Night with Seth Meyers"-Show am 8. Oktober eine Geschichte zum Besten gegeben, die zeigt: Auch NFL-Stars sind nicht vor peinlichen Verwechslungen gefeit.

Der Footballprofi traf im VIP-Zelt auf Schauspieler Hugh Grant (65) - und dessen Ehefrau Anna Eberstein (geb. 1979). Doch Kelce hielt Eberstein für die mehrfach Oscar-nominierte Regisseurin Greta Gerwig (42). Was folgte, war ein Gespräch, das auf beiden Seiten für Verwirrung sorgte. Der Chiefs-Spieler gratulierte der vermeintlichen Filmemacherin überschwänglich zu seinem Lieblingsfilm "Barbie" (2023) und witzelte sogar "I'm just Ken", während er auf seine Verlobte Swift zeigte. Eberstein soll ziemlich ratlos reagiert haben.

Die Auflösung kam erst nach der Show

Nach dem Konzert schwärmte Kelce gegenüber Swift von der tollen Zeit mit den Promis. Als Swift hörte, dass "Gerwig" auf den Ken-Witz nicht reagiert habe, dachte sie zunächst, die Regisseurin habe den Scherz einfach schon zu oft gehört. Kelce lieferte dann noch mehr Details: Gerwig und Grant hätten die ganze Nacht eng miteinander getanzt, hätten "lauter Insider-Witze" gehabt. "Die wirken wie Seelenverwandte", soll der Footballer seiner Verlobten erzählt haben. Swifts Reaktion darauf: "Das ist ja verrückter Klatsch heute Abend, Travis."

Die Sängerin sah sich anschließend Videos von der Party an und entdeckte die beteiligten Personen. Doch dann machte es bei ihr Klick: "Oh, das ist nicht Greta." Erst in diesem Moment ging Swift auf, was passiert war. Ihr Verlobter hatte die gesamte Zeit über die beiden Personen miteinander verwechselt.

Seth Meyers findet die passenden Worte

Moderator Seth Meyers fand für die kuriose Begebenheit die versöhnlichen Worte: "Das Gute ist, er hat wahre Liebe erkannt. Er sah Seelenverwandte."

Hugh Grant selbst hatte sich nach dem London-Konzert im Juni 2024 auf X überschwänglich bedankt. "Liebe Taylor Swift. Du hast eine unglaubliche Show, ein fantastisches und sehr gastfreundliches Team", schrieb der 65-Jährige damals und lobte Kelce als "exzellenten, wenn auch gigantischen Boyfriend". Mit dem Hashtag "#TequilaShots" deutete der "Love Actually"-Star an, dass im VIP-Bereich auch kräftig getrunken wurde - was die Verwechslung möglicherweise auch erklärt. Grant dankte im Namen "eines alternden London Boys, seiner Frau und einer begeisterten Achtjährigen".

Swift ist großer Hugh-Grant-Fan

Swift antwortete damals prompt und erklärte sich zum offiziellen "Stan" (Kofferwort aus Stalker und Fan) des britischen Schauspielers. "Als langjähriger Hugh-Grant-Fan ist dieser Tweet sehr wichtig für mich", schrieb die Musikerin zurück.