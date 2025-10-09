Taylor Swift hat eine amüsante Anekdote über ihren Verlobten Travis Kelce ausgeplaudert: Bei ihrem Eras-Tour-Konzert in London verwechselte der Football-Star Hugh Grants Ehefrau Anna Eberstein mit Regisseurin Greta Gerwig - und gratulierte ihr sogar zum Film "Barbie".
Es war einer dieser Abende, an denen im VIP-Bereich einer Mega-Show die Promis nur so durcheinanderwuseln. Doch was Travis Kelce (36) bei Taylor Swifts (35) Eras-Tour-Konzert in London im Juni 2024 passierte, dürfte selbst für Hollywood-Verhältnisse außergewöhnlich sein. Die Sängerin hat jetzt in der "Late Night with Seth Meyers"-Show am 8. Oktober eine Geschichte zum Besten gegeben, die zeigt: Auch NFL-Stars sind nicht vor peinlichen Verwechslungen gefeit.