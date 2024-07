Taylor Swift in Hamburg: Regen brachte Fuzzy Hair Me zum Vorschein

1 Taylor Swift mit regennassen Haaren auf der Bühne im Volksparkstadion Hamburg. Foto: Gregor Fischer/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management

Nach ihren beiden Konzerten in Hamburg hat Taylor Swift wie immer ein kleines Resümee zu den Shows auf Instagram gepostet. In der Hansestadt brachte der Regen ihr "Fuzzy Hair Me" zum Vorschein.











Taylor Swift (34) steht kurz vor den letzten beiden Konzerten ihrer "The Eras Tour"-Termine in Deutschland. Bevor die derzeit erfolgreichste Sängerin der Welt am Wochenende in München auftreten wird, zog sie auf ihrem Instagram-Kanal noch ein Resümee zu den beiden Shows in Hamburg am Dienstag (23. Juli) und Mittwoch (24. Juli). Sogar der typische Hamburger Regen konnte ihrer Begeisterung im Nachhinein keinen Abbruch tun.