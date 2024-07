Taylor Swifts "Eras Tour" in Deutschland ist in vollem Gange und auch bei den zwei vergangenen Shows in Hamburg tanzten zahlreiche Stars und Promis auf der Tribüne des Volksparkstadions.

Superstar Taylor Swift (34) ist mit ihrer "Eras Tour" aktuell auf Deutschland-Besuch und verbrachte ihre letzten beiden Abende in Hamburg. Auch dieses Mal gab es einige Stars und Prominente, die sich die Shows im Volksparkstadion nicht entgehen lassen wollten.

Freundschaftsarmbänder und Glitzer

Zum Beispiel gab sich die Moderatorin Sylvie Meis (46) bei der dreistündigen Show die Ehre. In einem Instagram-Post teilte sie im Anschluss an die Show einige Bilder vom Event. In der Bildunterschrift schreibt sie kurz und knapp: "Swifties". Auch in ihren Storys nahm Meis ihre Fans mit und drückte bereits ihre Vorfreude auf das Konzert aus. In einem glitzernden Oberteil und einem Rock, der ebenfalls mit glänzenden Steinen besetzt war, zeigte sie sich in einem passenden Look für die "Eras Tour". Auch an Freundschaftsarmbändern mangelte es ihr nicht, wie auf einem Bild zu sehen ist. In ihrer Story teilte sie außerdem mit, dass sie viele "Swifties" getroffen und fleißig Freundschaftsarmbänder ausgetauscht habe.

Lesen Sie auch

Kritik und Lob?

Der Musiker und gebürtige Hamburger Jan Delay (47) nutzte die Gelegenheit ebenfalls, um Swift in seiner Heimatstadt auf der Bühne zu sehen. In einem Instagram-Post teilte er einige Bilder und Videos und schrieb in der Bildunterschrift: "So, ich hab mir die einzige Konkurrenz im Titelrennen um die 'Tour des Sommers' dann mal angeguckt". Sein Fazit zur dreistündigen Show: "In der Disziplin 'Led & Schnickschnack' ist sie uns haushoch überlegen, während wir wiederum in Bereichen wie 'Rave', 'Band - die man auch hört' oder 'Garderobe' punkten können."

Auch Wincent Weiss war im Stadion

Die deutsche Indie-Pop-Band Jeremias ließ sich Swifts Hamburg-Performance ebenfalls nicht entgehen und war an der Seite von Sänger Wincent Weiss (31) zu sehen. In einem TikTok-Beitrag erkennt man Jeremias Heimbach - den Sänger und Frontmann der Band - Seite an Seite mit Weiss. Im Hintergrund ist Swift auf der Bühne zu sehen.

Nächster Stopp: München

Nachdem Swift bereits drei Nächte in Gelsenkirchen verbrachte und auch dort Zehntausende Fans verzauberte, folgten schließlich zwei Abende in Hamburg. Jetzt steht der letzte Deutschland-Stopp für die Sängerin an: Im Münchener Olympiastadion wird sie am 27. und 28. Juli zwei Shows spielen. Welche Stars und Promis sich in der bayerischen Landeshauptstadt wohl bei den Konzerten blicken lassen?