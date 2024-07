Taylor Swift in Gelsenkirchen: Reibungsloser Konzert-Start trotz Stau

Am Mittwoch feiert Taylor Swift den Auftakt ihrer "The Eras Tour"-Konzerte in Deutschland. Am Nachmittag sorgten zwei Unfälle auf der A2 rund um Gelsenkirchen dafür, dass wohl einige Fans um eine pünktliche Ankunft zittern mussten.

Im Rahmen ihrer "Eras Tour" gibt Taylor Swift (34) am Mittwochabend (17. Juli) das erste ihrer sieben Deutschlandkonzerte. Vorab standen wohl laut Medienberichten aufgrund von Unfällen auf der A2 zahlreiche Fans bei ihrer Anreise nach Gelsenkirchen im Stau. Auf Instagram teilte die Polizei Gelsenkirchen daher am Mittwochnachmittag einige Verkehrshinweise, um den Swifties die Anfahrt zu erleichtern und um ihnen die Angst zu nehmen, zu spät zum Konzert ihres Idols zu kommen.

Polizei appelliert an Swifties Ruhe zu bewahren

Laut "Bild" stauten sich die Autos am Nachmittag vor dem Konzertbeginn auf jeweils sechs Kilometer Länge. "Wir wissen, dass dort momentan viele Taylor-Swift-Fans im Stau stehen", wird ein Polizeisprecher zitiert. "Wir können nur appellieren die Ruhe zu bewahren. Der Verkehr wird langsam an der Unfallstelle vorbeigeführt."

Nachdem es sich auf der A2 rund um Gelsenkirchen am Nachmittag in beide Fahrtrichtungen staute, empfahl die Polizei via Social Media außerdem drei alternative Wege, um zur Konzertlocation in "Swiftkirchen" zu gelangen. Um 16.30 Uhr startete der offizielle Einlass ins Stadion, insgesamt wurden für Swifts erstes Deutschland-Konzert 66.000 Besucher erwartet.

Auf Instagram stellte das Polizeiteam bereits am Tag vor dem ersten Konzert wichtige Hinweise zur Anreise zur Verfügung. Beispielsweise sei eine frühzeitige Anreise empfohlen sowie die Nutzung von weiter entfernten Parkmöglichkeiten, öffentlichen Verkehrsmitteln und Shuttle-Bussen. Zudem seinen extra Parkflächen bei der Arena als Bring- und Abholplätze ausgewiesen. Man freue sich sehr auf drei unvergessliche Konzert-Tage und viele freundliche Gäste aus aller Welt in "Swiftkirchen".

"Guten Abend" und "Willkommen zur Eras Tour"

Der Tour-Auftakt scheint offenbar trotz der etwas angespannten Verkehrsituation auf der Autobahn reibungslos gestartet zu sein. Um 18.30 Uhr betrat Paramore laut dem Live-Ticker der "Westfälischen Nachrichten" als Support-Act die Bühne. Gegen 19.15 Uhr machte die Vorband schließlich die Bühne frei für Taylor Swift. Mit ihrem Song "Cruel Summer" lud der Megastar die Fans im Stadion direkt zum Mitsingen ein, um schließlich nach ihrem Hit "You Need to Calm Down" das Konzertpublikum mit "Willkommen zur Eras Tour. Guten Abend" auf Deutsch zu begrüßen.

Insgesamt wird Taylor Swift in der Schalke-Arena drei Konzerte spielen - die nächsten beiden Termine sind am Donnerstag (18. Juli) und am Freitag (19. Juli). Danach geht es weiter nach Hamburg für Konzerte am 23. und 24. Juli und nach München für Shows am 27. und 28. Juli.