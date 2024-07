Taylor Swift in Gelsenkirchen: Jana Ina Zarrella schwärmt von Auftritt des Superstars

1 Jana Ina Zarrella besuchte gemeinsam mit Ehemann Giovanni Zarrella das Taylor-Swift-Konzert in Gelsenkirchen. Foto: imago images/Eventpress / Eventpress Kochan

Am Mittwochabend gab Taylor Swift ihr erstes von sieben geplanten Deutschlandkonzerten. Im Publikum in Gelsenkirchen waren auch einige Promis, darunter Jana Ina Zarrella, die nach der Show ins Schwärmen geriet.











Taylor Swift (34) hat am Mittwochabend (17. Juli) ihre Fans hierzulande mit ihrer ersten Deutschland-Show ihrer "The Eras Tour" begeistert. Unter den Konzertbesuchern befand sich auch Moderatorin Jana Ina Zarrella (47). "Wenn du mit deiner Tochter, ihrer Bestie und deinem Mann zu Taylor Swift fährst", kündigte sie ihren Besuch in einer Instagram-Story bereits vorab an. Auf dem hinzugefügten Foto sind vier Hände mit den bei den Swift-Fans beliebten Friendship Bracelets zu sehen.