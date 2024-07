Taylor Swift in Gelsenkirchen: Auch Travis Kelce beim Konzert im Publikum

1 Taylor Swift in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Foto: Andreas Rentz/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management

Taylor Swift hat am Mittwochabend ihr erstes von sieben geplanten Deutschlandkonzerten gespielt. Auch ihr Partner, der NFL-Profi Travis Kelce, sah sich in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen die umjubelte Show an. Auf die Bühne zog es ihn dieses Mal jedoch nicht.











Die Stadt Gelsenkirchen bereitete sich akribisch auf Taylor Swifts (34) Auftritt am Abend des 17. Juli vor - das erste von sieben Deutschlandkonzerten im Rahmen der "The Eras Tour" der Sängerin. Kurz vor 20 Uhr am Mittwochabend war es dann so weit: Nachdem die Vorband Paramore gespielt hatte, betrat der Pop-Superstar die Bühne der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Ihre zahlreichen Fans begrüßte Swift auf Deutsch mit den Worten: "Willkommen zur Eras Tour. Guten Abend".