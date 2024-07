Taylor Swift holt drei Preise: Nickelodeon Kids Choice Awards: Heidi Klum räumt mit ihrer TV-Show ab

1 Heidi Klum bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards Foto: imago/UPI Photo/GREG GRUDT

Es war ein großartiger Abend für Heidi Klum und ihr "America's Got Talent"-Team, die bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards mit einem Preis nach Hause gehen durften. Auch Taylor Swift räumte am Samstagabend groß ab.











Heidi Klum (51) hat am Samstagabend die Nickelodeon Kids' Choice Awards als eine der Siegerinnen verlassen dürfen. Präziser ausgedrückt: Ihre Castingshow "America's Got Talent", bei der Klum mit einjähriger Unterbrechung seit 2013 als festes Mitglied in der Jury sitzt, bekam dort den Preis als beliebteste Realityshow überreicht.