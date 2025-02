Taylor Swift war in diesem Jahr für insgesamt sechs Grammy-Kategorien nominiert, darunter "Record of the Year," "Album of the Year" und "Song of the Year." Ihre Single "Fortnight" (in Zusammenarbeit mit Post Malone) und ihr Album "The Tortured Poets Department" erhielten große Aufmerksamkeit.

Dennoch musste sich Swift bei den diesjährigen Grammy Awards anderen Künstlern geschlagen geben. In der Kategorie "Record of the Year" gewann Kendrick Lamar mit "Not Like Us". Der Titel für "Album of the Year" ging an Beyoncé für "Cowboy Carter," und auch bei "Song of the Year" setzte sich erneut Kendrick Lamar durch.

Auch in den Pop-Kategorien blieb Taylor Swift ohne Sieg. So gewann Sabrina Carpenter den Grammy für das "Best Pop Vocal Album", während der Preis für die "Best Pop Duo/Group Performance" an Lady Gaga und Bruno Mars für "Die With A Smile" ging. In der Kategorie „Best Music Video“ setzte sich ebenfalls Kendrick Lamar mit „Not Like Us“ durch.

Swift hat bisher 14 Grammys erhalten

Taylor Swift konnte trotz der diesjährigen Niederlagen in ihrer Karriere bereits 14 Grammys gewinnen. Darunter sind drei Auszeichnungen in der Kategorie "Album of the Year". Mit ihrer Musik und ihren Verkaufszahlen gehört sie seit Jahren zu den erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.