„Sometimes I feel like everybody is a sexy baby and I am a Monster on the Hill”, singt Taylor Swift in Anti-Hero. Der Song schaffte es 2022 auf Platz 1 der Charts und gilt als das intimste Lied des derzeit erfolgreichsten Popstars der Welt. „Der Song ist eine geführte Tour zu all den Dingen, die ich an mir hasse“, beschrieb Swift selbst das Stück, das gespickt ist mit Standardzutaten einschlägiger Coming-of-Age-Filme: Selbstzweifel, ein negatives Körperbild und das Gefühl, fehl am Platz zu sein.