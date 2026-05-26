BTS sind die großen Gewinner der American Music Awards 2026. Die K-Pop-Band sind nicht die einzigen südkoreanischen Künstler, die bei der Preisverleihung abräumten. Taylor Swift ist derweil die große Verliererin des Abends.
Die 52. American Music Awards (AMA) standen im Zeichen von Südkorea. Die K-Pop-Band BTS gewann am Montagabend bei der Preisverleihung in Las Vegas drei Awards. Darunter war auch der Hauptpreis als Künstler des Jahres. In dieser Kategorie stach BTS Stars wie Justin Bieber, Harry Styles, Lady Gaga, Bad Bunny und Taylor Swift aus. Die American Music Awards werden nicht wie etwa die Grammys von einer Fachjury, sondern vom Publikum gewählt.