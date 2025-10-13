Taylor Swift beendet ihre „Eras Tour“ mit einem Streaming-Event: Im Dezember erscheint nicht nur der Mitschnitt des letzten Konzerts, sondern auch eine sechsteilige Doku-Serie mit bislang unveröffentlichtem Material und Blick hinter die Kulissen.
Popstar Taylor Swift gibt ihren Fans einen tiefen Einblick hinter die Kulissen ihrer rekordverdächtigen „Eras Tour“. Am 12. Dezember startet auf Disney+ und Hulu das Streaming-Event „Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show“ – inklusive eines exklusiven Mitschnitts des letzten Konzerts sowie einer sechsteiligen Doku-Reihe mit dem Titel „The End of an Era“.