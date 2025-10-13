Taylor Swift beendet ihre „Eras Tour“ mit einem Streaming-Event: Im Dezember erscheint nicht nur der Mitschnitt des letzten Konzerts, sondern auch eine sechsteilige Doku-Serie mit bislang unveröffentlichtem Material und Blick hinter die Kulissen.

Popstar Taylor Swift gibt ihren Fans einen tiefen Einblick hinter die Kulissen ihrer rekordverdächtigen „Eras Tour“. Am 12. Dezember startet auf Disney+ und Hulu das Streaming-Event „Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show“ – inklusive eines exklusiven Mitschnitts des letzten Konzerts sowie einer sechsteiligen Doku-Reihe mit dem Titel „The End of an Era“.

Abschluss einer Ära: Konzertfilm und Doku-Serie „Es war das Ende einer Ära und wir wussten es“, schrieb Swift auf Instagram. „Wir wollten jeden Moment festhalten, der zu diesem Höhepunkt des wichtigsten und intensivsten Kapitels unseres Lebens führte.“ Aus diesem Grund ließ die Musikerin ein Kamerateam ihre Tour begleiten – von den Vorbereitungen bis zum letzten Auftritt.

Der Streaming-Start am 12. Dezember umfasst gleich zwei Premieren:

„The Final Show“: ein vollständiger Mitschnitt des Abschlusskonzerts, inklusive der erstmals gezeigten „The Tortured Poets Department“-Sektion.

ein vollständiger Mitschnitt des Abschlusskonzerts, inklusive der erstmals gezeigten „The Tortured Poets Department“-Sektion. „The End of an Era“: eine sechsteilige Doku-Serie mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen, von der zunächst zwei Episoden veröffentlicht werden. Weitere Folgen erscheinen im Wochenrhythmus.

Einblick hinter die Kulissen einer Rekordtour

Die Serie beleuchtet nicht nur Swifts persönliche Perspektive, sondern auch das Team hinter der Bühne: Tänzerinnen und Tänzer, Familienmitglieder, Wegbegleiter und prominente Gäste wie Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran und Florence Welch kommen zu Wort.

Gefilmt wurde bereits ab August 2024, als Swift in London das Musikvideo zu „I Can Do It With a Broken Heart“ präsentierte. Schon dort erhielten Fans erste Eindrücke von den Vorbereitungen auf die gigantische Tour. Im weiteren Verlauf dokumentierten Kamerateams unter anderem intime Backstage-Momente, emotionale Begegnungen und private Szenen – darunter Auftritte von Swifts Mutter Andrea oder kurze Interaktionen mit Football-Star Travis Kelce.

Ein vertrauter Weg: Dritte Zusammenarbeit mit Disney

Für Swift ist es nicht die erste Kooperation mit Disney. Bereits 2020 erschien dort die intime Dokumentation „Folklore: The Long Pond Studio Sessions“, 2023 folgte der Konzertfilm „Eras Tour“.

Mit der neuen Doku-Reihe setzt die Sängerin diesen Weg fort und liefert ihren Fans nun ein umfassendes Porträt einer Tournee, die Musikgeschichte geschrieben hat – inklusive emotionaler Höhepunkte, kreativer Prozesse und bisher unveröffentlichter Aufnahmen.

Veröffentlichung im Dezember

„Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show“ und die ersten beiden Episoden von „The End of an Era“ starten am 12. Dezember 2025 auf Disney+ und Hulu. Danach erscheinen wöchentlich zwei weitere Folgen.

Für Swift-Fans dürfte es damit ein Pflichttermin sein: Die Doku-Serie zeigt nicht nur das Ende einer Ära – sie feiert auch die Karriere einer Künstlerin, die längst zu einem globalen Pop-Phänomen geworden ist.