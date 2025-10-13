Taylor Swift überrascht ihre Fans mit einer Doppelankündigung: Im Dezember erscheinen auf Disney+ eine sechsteilige Dokumentarserie über ihre rekordverdächtige "Eras"-Tour sowie ein Konzertfilm vom Abschlusskonzert in Vancouver.
Taylor Swift (35) hat am Montag in der US-Sendung "Good Morning America" gleich zwei neue Projekte angekündigt. Ab dem 12. Dezember können Fans auf Disney+ in die Welt ihrer spektakulären "Eras"-Tour eintauchen - und zwar gleich doppelt: mit einer sechsteiligen Dokumentarserie und einem brandneuen Konzertfilm.