Taylor Swift überrascht ihre Fans mit einer Doppelankündigung: Im Dezember erscheinen auf Disney+ eine sechsteilige Dokumentarserie über ihre rekordverdächtige "Eras"-Tour sowie ein Konzertfilm vom Abschlusskonzert in Vancouver.

Taylor Swift (35) hat am Montag in der US-Sendung "Good Morning America" gleich zwei neue Projekte angekündigt. Ab dem 12. Dezember können Fans auf Disney+ in die Welt ihrer spektakulären "Eras"-Tour eintauchen - und zwar gleich doppelt: mit einer sechsteiligen Dokumentarserie und einem brandneuen Konzertfilm.

Die Serie trägt den Titel "The End of an Era" und verspricht einen persönlichen Einblick in das Leben der Sängerin während ihrer weltweiten Erfolgstour. Im Fokus stehen nicht nur Swift selbst, sondern auch ihre Weggefährten: Vorgruppen wie Gracie Abrams und Sabrina Carpenter sowie die Gaststars Ed Sheeran und Florence Welch werden in der Serie vorkommen, wie ein erster Trailer zeigt. In dem Clip darf auch ihr Verlobter Travis Kelce (36) nicht fehlen, der auf der Tour ebenfalls einen überraschenden Gastauftritt hingelegt hatte.

Die ersten beiden Episoden der sechsteiligen Serie gehen am 12. Dezember online. In den beiden darauffolgenden Wochen erscheinen dann jeweils zwei weitere Folgen, sodass Fans die komplette Serie bis Ende Dezember sehen können. Parallel zur Serie startet auch der neue Konzertfilm "Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show". Er zeigt das Abschlusskonzert vom 8. Dezember 2024 im BC Place Stadium in Vancouver.

"Jeden Moment in Erinnerung behalten"

Bei Instagram erklärte Swift zu den beiden Projekten: "Es war das Ende einer Ära, und wir wussten es. Wir wollten jeden Moment bis zum Höhepunkt des wichtigsten und intensivsten Kapitels unseres Lebens in Erinnerung behalten, also erlaubten wir Filmemachern, diese Tournee und alle damit verbundenen Geschichten zu dokumentieren, während sie sich dem Ende zuneigte. Und die letzte Show in ihrer Gesamtheit zu filmen."

Für Swift ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit Disney+. Bereits im April 2024 brachte sie ihren ersten Eras-Tour-Konzertfilm auf die Plattform, nachdem dieser zuvor Kinorekorde gebrochen hatte. Innerhalb der ersten drei Tage verzeichnete der Film 4,6 Millionen Aufrufe - ein Rekord für einen Konzertfilm im Streaming.