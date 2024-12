Taylor Swift bricht wieder Rekord: Umsatzstärkste Tournee aller Zeiten

(the/spot) 09.12.2024 - 21:13 Uhr , aktualisiert am 09.12.2024 - 21:13 Uhr

Taylor Swift hat mit ihrer "Eras Tour" einen weiteren Rekord gebrochen.

Taylor Swift kann einen weiteren Rekord für sich verbuchen: Ihre "The Eras Tour" geht mit einer Rekord-Summe als umsatzstärkste Tournee aller Zeiten in die Geschichtsbücher ein. Das hat das Team der Sängerin bestätigt.











Taylor Swift (34) hat mal wieder einen Rekord gebrochen. Laut "Variety" hat das Team der US-amerikanischen Sängerin bestätigt, dass sie mit ihrer am Sonntag beendeten "The Eras Tour" zwei Milliarden US-Dollar eingespielt habe. Damit schafft sie es mit der umsatzstärksten Welttournee aller Zeiten in die Rekordbücher der Popmusik-Geschichte.