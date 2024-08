Taylor Swift als Überraschungsgast?: Höchste Sicherheitsstufe bei Coldplay-Konzerten in Wien

1 Chris Martin von Coldplay beim Glastonbury Festival im Juni. Foto: imago/Justin Ng/Avalon

An vier aufeinander folgenden Tagen lässt Coldplay Wien beben. Zum Schutz der Fans wappnet sich die Polizei. Fans können sich nicht nur auf die Briten freuen, sondern laut Gerüchten auch auf die begehrteste Künstlerin des Planeten.











Link kopiert



Zufahrtskontrollen weit vor den Mauern des Stadions, Großaufgebot der Polizei samt Spezialeinheiten, großräumige Sperrzonen, strenge Zutrittskontrollen: Ab Mittwoch geben Coldplay im Zuge ihrer "Music of the Spheres"-Welttournee vier ausverkaufte Stadionkonzerte in Wien, die trotz anhaltender erhöhter Terrorgefahr nach den Absagen der drei Taylor-Swift-Shows stattfinden sollen. Die verschärften Sicherheitsmaßnahmen - auch im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel - gelten nicht allein der Briten-Band.