Taylor-Swift-Album: So erfolgreich ist The Life of a Showgirl

Taylor Swifts "The Life of a Showgirl" verkaufte sich am Erscheinungstag in den USA 2,7 Millionen Mal und sorgt bereits jetzt für die zweiterfolgreichste Album-Startwoche der Geschichte. Auch bei Vinyl-Verkäufen und Streaming-Zahlen stellt die Sängerin neue Bestmarken auf.
Die Vorfreude war groß, was sich nun auch in den Zahlen bemerkbar macht: Taylor Swift (35) hat mit ihrem zwölften Studioalbum "The Life of a Showgirl" innerhalb von 24 Stunden 2,7 Millionen Exemplare in ihrer Heimat verkauft. Das gab das Marktforschungsunternehmen Luminate bekannt, das die US-Verkaufszahlen vom Veröffentlichungstag am 3. Oktober ausgewertet hat.