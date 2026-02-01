Taxifahrer verprügelt?: Prozess auf Mallorca gegen deutschen Polizisten

Für einen deutschen Polizisten, der auf Mallorca einen Taxifahrer krankenhausreif geprügelt haben soll, wird es teuer. Aber eine Haftstrafe muss er nicht mehr fürchten.
Eine Strafrichterin auf Mallorca hat eine mündliche Verhandlung gegen den deutschen Polizisten angeordnet, der im Sommer 2024 einen Taxifahrer verprügelt haben soll. Das berichtete die „Mallorca Zeitung“, der der Beschluss nach eigenen Angaben vorliegt. Der Anwalt des Opfers bestätigte die Information auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Da der Polizist dem Opfer bereits außergerichtlich eine Entschädigung zahlte, muss er keine Haftstrafe mehr befürchten.