1 Der Fahrer verfolgte die Gruppe zu Fuß. Foto: Imago/Wolfgang Maria Weber

Drei junge Männer waren in das Taxi eines 45-Jährigen gestiegen. Kurz darauf forderten sie ihn wieder zum Anhalten aus – und griffen sich die Uhr des Mannes.















Ein 45-jähriger Taxifahrer ist am Montag in Ludwigsburg bestohlen worden. Drei junge Männer waren gegen 22.45 Uhr in der Wilhelmstraße in seinen Wagen eingestiegen. Kurz nach der Abfahrt forderte einer der Mitfahrer den 45-Jährigen jedoch plötzlich wieder zum Anhalten auf. Daraufhin griffen sich die drei Unbekannten die Armbanduhr des Fahrers und liefen in Richtung Schorndorfer Straße davon. Die Uhr im Wert von rund 400 Euro schleuderten sie achtlos auf den Boden. Dem Taxifahrer gelang es zwar, die Gruppe zu Fuß einzuholen – dafür setzte es jedoch Tritte.

Es soll sich um drei junge Männer im Alter von 16 bis 20 Jahren mit mit dunklen Haaren und dunklem Teint gehandelt haben. Zwei von ihnen waren schlank, ein dritter eher kräftig. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 71 41 / 18 53 53 entgegen.