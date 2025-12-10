Tauziehen um Schiffe in Stuttgart: Der alte Neckar-Käpt’n verklagt den neuen – es geht um Tausende Euro

Genießen, entspannen, abschalten! Das sollen Gäste auf den Ausflugsschiffen des Neckar-Käpt’n. Doch hinter den Kulissen tobt eine Auseinandersetzung vor mehreren Gerichten.
So eine Fahrt auf dem Wasser hat was von Urlaub. Wenn die Wellen am Bug plätschern, können viele Menschen gut die Seele baumeln lassen. Und es muss auch nicht gleich auf dem Bodensee oder gar am Mittelmeer sein, schon auf dem Neckar zwischen Stuttgart und zum Beispiel Marbach lässt sich bestens entspannen – etwa auf den Schiffen der Flotte des Neckar-Käpt’n.