Tausende im Warnstreik: Stillstand an vielen deutschen Flughäfen am Montag

Stillstand an vielen deutschen Flughäfen am Montag

1 Ein solches Bild wird sich an den deutschen Flughäfen am Montag bieten. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Neben Beschäftigten des öffentlichen Diensts werden am Montag an zahlreichen Flughäfen auch Mitarbeiter im Luftsicherheitsbereich streiken. An 13 Flughäfen streiken Beschäftigte in der Fluggastkontrolle, der Personal-, Waren- und Frachtkontrolle.











Neben Beschäftigten des öffentlichen Diensts werden am Montag an zahlreichen Flughäfen auch Mitarbeiter im Luftsicherheitsbereich streiken. An bundesweit 13 Flughäfen legen Beschäftigte in der Fluggastkontrolle, der Personal-, Waren- und Frachtkontrolle sowie in Servicebereichen in der Nacht zum Montag bis in die Nacht auf Dienstag die Arbeit nieder, wie die Gewerkschaften Verdi und dbb beamtenbund und tarifunion am Samstagabend mitteilten.