Tausende Deals: Amazon Prime Day: Die Schnäppchenjagd beginnt wieder

1 Bei einigen Online-Shoppern werden nach dem Amazon Prime Day wieder zahlreiche Pakete und Päckchen eintrudeln. Foto: iStock via Getty/Daria Nipot

Amazon veranstaltet in diesem Jahr vom 8. Juli bis zum 11. Juli wieder den Prime Day. Kundinnen und Kunden werden von dem Versandriesen erneut hunderttausende Rabatte versprochen.











So langsam sollte Amazon sein Schnäppchenspektakel für Prime-Mitglieder umbenennen. Aus dem Tag für Sparfüchse ist schon vor einigen Jahren ein richtiges Event geworden, das inzwischen auf eine ganze Sparwoche zusteuert. Zum ersten Mal dauert der Prime Day, der in der Nacht auf den 8. Juli beginnt, in diesem Jahr ganze vier Tage.