Tausende bei Pferderennen: Royal Ascot eröffnet: Auch Königin Camilla fiebert mit

1 Königin Camilla am ersten Royal-Ascot-Tag. Foto: Stephen Lock/i-Images/Polaris/ddp

Das Royal Ascot lockt auch 2025 wieder mit Pferderennen, Promis und Royals tausende Besucherinnen und Besucher an. Schon zur Eröffnung zeigten sich König Charles III. und Königin Camilla.











Es wird wieder erwartet, dass zahlreiche Promis und Royals beim prestigeträchtigen Pferderennen Royal Ascot, das wohl auch eines der bekanntesten britischen Society-Events ist, Auftritte feiern. Schon am Dienstag, am ersten Tag der althergebrachten Rennwoche, kamen die Menschen in Scharen. Und das wohl nicht nur für das Pferderennen, sondern vor allem, um vielleicht einen Blick auf den König und dessen Familie oder den ein oder anderen Star zu erhaschen. Und natürlich bekamen die Besucherinnen und Besucher am ersten Tag bereits Gelegenheit dazu.