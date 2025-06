Tauschdenken: Wie viel ist eine Beziehung wert?

1 Handeln wir selbst in Beziehungen in der Erwartung, einen Nutzen daraus zu haben? Foto: Unsplash/Everton Vila

Liebe, Job, Alltag: Oft handeln wir nicht in selbstlosem Geben und Nehmen, sondern nach Tauschlogik, sagt Therapeut Mark Galliker. Er erklärt, warum das krank machen kann.











Wir vergeben Likes auf Instagram und Co, was auch dem eigenen Auftritt mehr Aufmerksamkeit verschafft. Wir pflegen berufliche Netzwerke über die Plattform Linkedin, von denen wir uns irgendwann einen Nutzen erhoffen. Und nicht nur Charakter und Aussehen entscheiden darüber, wo die Liebe hinfällt, sondern auch die Wohlstandsverhältnisse: Schon der US-amerikanische Ökonom und Wirtschaftsnobelpreisträger Gary Becker argumentierte, dass Partnerschaften nach Angebot und Nachfrage entstehen. Ehen würden etwa dann eingegangen, so Gary Becker, wenn der Nutzen daraus höher ist, als Single zu bleiben.