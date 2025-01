Tausch von Gas-Etagenheizungen: Einsatz erster Etagen-Wärmepumpen für 2025 geplant

1 Georg Barbunopulos (l.) und Fredrik Janzen mit ihrer Erfindung Foto: privat

Haushalte mit einer Gas-Etagenheizung haben derzeit kaum Alternativen. Ein Start-up aus Baden-Württemberg hat sich 2024 eine Idee patentieren lassen, die für Zigtausende Wohnungen in der Wärmewende interessant sein könnte.











Rund 448 000 Wohnungen in Baden-Württemberg werden mit einer Gas-Etagenheizung warm gehalten. In ganz Deutschland sind es knapp 4,9 Millionen Stück, was 11,6 Prozent entspricht. Das hat eine Studie des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft ergeben. Wie sollen diese Haushalte in Zukunft heizen? Ein Start-up mit Wurzeln in Stuttgart und Heilbronn hat eine Lösung entwickelt, die von Herbst an marktreif sein soll.