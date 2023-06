1 Die Küstenwache äußert sich zum aktuellen Stand. Foto: dpa/Steven Senne

Bei der Suche nach dem in der Nähe des „Titanic“-Wracks vermissten Tauchboot ist nach Angaben der US-Küstenwache ein „Trümmerfeld“ entdeckt worden. Die Hintergründe.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Auf der Suche nach einem Tauchboot mit fünf Insassen in der Nähe des berühmten „Titanic“-Wracks sind Einsatzkräfte auf ein „Trümmerfeld“ gestoßen. Die US-Küstenwache teilte am Donnerstag auf Twitter mit, ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug habe die Trümmer im Suchgebiet in der Nähe der „Titanic“ entdeckt. Experten werteten die Informationen nun aus. Ob es sich um Trümmerteile des vermissten Tauchboots „Titan“ handeln könnte, war zunächst völlig unklar.