Tauberbischofsheim Kind stürzt in Tauber – 130 Menschen helfen bei Suche

Von red 10. Januar 2019 - 09:07 Uhr

Zahlreiche Helfer sind in Tauberbischofsheim auf der Suche nach einem vermissten Mädchen. Das Kind soll am Mittwochabend in die Tauber gestürzt sein. Die Suche wurde am Freitagmorgen fortgesetzt.





7 Bilder ansehen

Tauberbischofsheim - In Tauberbischofsheim hat ein Passant am Mittwochabend gegen 17 Uhr beobachtet, wie ein Kind in die Tauber stürzte. Sofort eilten zahlreiche Rettungskräfte der Feuerwehr, des DRK und der Polizei zum Unglücksort und begannen mit der Suche.

Laut Polizei meldeten zeitgleich Eltern ihre 13-jährige Tochter als vermisst. Einsatzkräfte gehen daher davon aus, dass diese Ereignisse zusammenhängen. Insgesamt suchten am Donnerstagabend 130 Helfer nach dem vermissten Mädchen. Am Donnerstagmorgen wurde die Suche fortgesetzt.