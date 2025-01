Taubenproblem am Bahnhof in Echterdingen: Wird es doch keinen Taubenschlag geben?

Taubenproblem am Bahnhof in Echterdingen

1 Seit vielen Jahren wird in Leinfelden-Echterdingen der Bau eines Taubenhauses eingefordert. (Symbolbild) Foto: imago/Michael Gstettenbauer

Um Geld zu sparen wollte die Verwaltung das Taubenproblem am Bahnhof in Echterdingen vorerst doch nicht angehen. Der Technische Ausschuss besteht aber mindestens auf die Einrichtung eines Taubenwagens.











Link kopiert



Die Einschätzungen des Taubenproblems am Echterdinger Bahnhof gehen diametral auseinander. „Wir kamen zu dem Ergebnis, dass es nicht so gravierend ist“, sagte der Bürgermeister Benjamin Dihm vergangene Woche im Technischen Ausschuss (TA) in der Zehntscheuer in Echterdingen. In ihrer Sitzungsvorlage schlägt die Stadtverwaltung vor, die Einrichtung eines Taubenschlags im direkten Bahnhofsumfeld von Echterdingen abzulehnen. Dem folgend sollte auch die Finanzierung von Stellen beim Tierschutzverein Tierfreunde Filderstadt, die für die Betreuung des Taubenschlags zuständig sein sollten, von 20 000 Euro auf 8000 Euro pro Jahr reduziert werden.