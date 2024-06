Taubenmarkt in Sinkingen: Die Welt der privaten Hühnerhalter und Hasenfreunde

1 Der Stolz des Züchters Edgar Benz : zierliche Wachteleier im Karton Foto: Uli Fricker

Ein Weiler im Schwarzwald verwandelt sich einmal pro Woche zum Kleintiermarkt.











Journalisten sollen keine Geschenke annehmen, wenn sie dienstlich unterwegs sind. So lautet eine solide Regel der Branche. An diesem hellen Sonntag freilich wird der Reporter hart in Versuchung geführt. Er spricht mit Edgar Benz, und der gute Mann drückt dem Schreiber einen zierlichen Karton mit 18 gesprenkelten Eiern in die Hand. Die Eier haben die hübschen Wachteln gelegt – zierliche Vögel, die aufgeregt in zwei Käfigen hin- und hertrippeln, weil an diesem Tag viel Aufregung in der Luft liegt und viele Menschen in den Käfig mit den Flattermännern hineinlugen. Benz ist ihr Besitzer und dazu ein Bär von Mann. Er rudert mit den Armen und sagt: „Ich esse jeden6 Tag drei dieser Eier, aber vor dem Frühstück.“ Er schaut an sich hinunter und sagt: „Das ist gut für alles.“