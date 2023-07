1 Ute Kugler mit dem Wüstenbussardweibchen Soraya im Einsatz gegen die Tauben ist in der Altstadt von Schwäbisch Hall auch ein Fotomotiv. Foto: /Tanja Kurz

Die Stadt Schwäbisch Hall setzt zur Vertreibung von Tauben auf den Einsatz von Greifvögeln. Ein Falknerin zieht regelmäßig durch die Gassen der Altstadt – und wird selbst zur Attraktion.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Schwäbisch Hall - Ute Kugler ist nicht zu verfehlen. Wo immer die Chefin der Falknerei Bielriet aus Cröffelbach (Kreis Schwäbisch Hall) in den Gassen der Haller Altstadt auftaucht, wird sie rasch von Schaulustigen umringt. Das Interesse der Menschen gilt ihrer Partnerin, die auf den klangvollen persischen Namen Soraya hört und auf dem dicken Lederhandschuh sitzt. Das Wüstenbussard-Weibchen ist in der Tat ein beeindruckender Greifvogel. Der lange, kräftige Schnabel ist am Ansatz gelb und wird zur Spitze hin dunkel; die Federn sind dunkelbraun bis rostfarben an den Flügeln, die Schwanzspitze weiß. Bis zu 120 Zentimeter beträgt die Flügelspannweite von Wüstenbussarden; der Körper ist bis zu 60 Zentimeter lang.