Von einem Lausbubenstreich kann hier wohl nicht mehr die Rede sein: Ein Jugendlicher hat am Samstagnachmittag offenbar einen Gegenstand auf ein Polizeiboot geworfen, das zur Überwachung des Stuttgarter Frühlingsfestes vom Wasser aus im Einsatz war. Es ist aufgrund des entstandenen Schadens aktuell nicht mehr einsatzfähig.

Kühlschrankmagnet wird zum Wurfgeschoss

Die Beamten der Wasserschutzpolizeistation Stuttgart waren gegen 15.50 Uhr auf Patrouille auf dem Neckar unterwegs, als es auf Höhe des Berger Stegs, der Bad Cannstatt und Stuttgart-Ost miteinander verbindet, plötzlich einen riesigen Schlag getan hat. Die rechte Windschutzscheibe ihres Schiffes wurde von einem 100 Gramm schweren Kühlschrankmagneten getroffen. Das Verbundsicherheitsglas schützte die Einsatzkräfte am Steuerstand, durch die Beschädigung war die Sicht jedoch stark eingeschränkt. Ein Sprecher der Wasserschutzpolizei rechnet mit Reparaturkosten von mehr als 2000 Euro.

Direkt nach dem Vorfall wurden Passanten auf dem Berger Steg von der Bootsbesatzung zum Vorfall befragt. Nach den ersten Aussagen dürften es sich bei den Tätern um drei männliche Jugendliche gehandelt haben, die sich nach dem Wurf zügig in Richtung Wasengelände entfernten. Wer von ihnen den Gegenstand geworfen hat, ist noch unklar. Ebenso, ob die jungen Männer schon zuvor auf dem Cannstatter Wasen waren. Vieles spricht aber dafür: Der rund sechs Zentimeter lange Kühlschrankmagnet könnte ein Trostpreis sein, den man auf dem Frühlingsfest von Schaustellern erhält. Er ist rosafarben, hat die Form eines Cupcakes, also eines kleinen Kuchens, der in einer tassengroßen Backform gebacken wird.

Neben dem Straftatbestand der Sachbeschädigung wird auch wegen des gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr ermittelt. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall werden von der Wasserschutzpolizeistation Stuttgart unter Telefon 0711 / 2180 - 5010 entgegengenommen.