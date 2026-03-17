Tatverdächtige 14 und 16 Jahre alt: Vergewaltigung auf Böblinger Flugfeld – Zeugen gesucht

Auf dem Flugfeld in Böblingen soll ein 17-jähriges Mädchen vergewaltigt worden sein. Die Tatverdächtigen sind 16 und 14 Jahre alt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Eine mutmaßliche Vergewaltigung einer Jugendlichen auf dem Flugfeld in Böblingen beschäftigt die Polizei und die Staatsanwaltschaft: Ein 17-jähriges Mädchen soll dort vorige Woche am Donnerstagabend sexuell missbraucht worden sein. Laut Polizeiangaben werden zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren verdächtigt, an dem sexuellen Übergriff beteiligt gewesen zu sein.

Wie die Polizei berichtet, sei das Opfer an dem Abend mit Freunden unterwegs gewesen und habe eine öffentliche Toilette aufsuchen wollen. Die Tatverdächtigen sollen auf die 17-Jährige aufmerksam geworden sein und sie in die Toilettenanlage gedrängt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dort mutmaßlich zu einer Vergewaltigung durch mindestens einen der beiden Jugendlichen. Erst als andere Personen hinzukamen, ließen sie von der jungen Frau ab.

Jugendliche Verdächtige nicht in U-Haft

Die Polizei konnte die Verdächtigen identifizieren und nahm sie vorläufig fest. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Vergewaltigung eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen sie wieder auf freien Fuß, da laut der Staatsanwaltschaft Stuttgart die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft – wie Fluchtgefahr oder Wiederholungsgefahr – derzeit nicht vorliegen.

In einem Update, das die Polizei am Mittwochnachmittag veröffentlicht hat, berichten die Ermittler von neuen Erkenntnissen. Demnach dürften am Tatabend Passanten im Bereich des Tatorts am Flugfeld unterwegs gewesen sein. Staatsanwaltschaft und Polizei bitten deshalb Personen, die gegen 21 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 0800 / 110 02 25 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.