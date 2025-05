Tattoo Show in Stuttgart: Blackwork oder bunt? Das sind die Trends für Kunst auf der Haut

Tattoo Show in Stuttgart

1 Danny Schelhorn ist Veranstalter der 31. Internationalen Tattoo-Show am 24. und 25. Mai in der Phoenixhalle. Foto:

Die Internationale Tattoo Show kehrt nach Stuttgart zurück – größer denn je in der Phoenixhalle. Wir sprachen mit Danny Schelhorn über Trends und Sorgen der Branche.











An seinem Hinterkopf prangt ein Teufel. Der Stuttgarter Tätowierer Danny Schelhorn hat ihn bei einem Kollegen in Barcelona stechen lassen. „Das waren fünf Stunde Hölle“, berichtet der 38-Jährige, „aber es hat sich gelohnt.“ Als der Sohn des Fotografen und Künstlers Lutz Schelhorn kürzlich in der Stadt unterwegs war, kam eine ältere Frau auf ihn zu und sagte nur: „Hoffentlich trägt Ihr Gehirn keinen Schaden davon.“