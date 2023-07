3 Wenn Menschen der Müll sprichwörtlich über den Kopf wächst, dann kann Janine Schweitzer helfen. Sie ist Messie-Entrümplerin und Tatortreinigerin. Foto: Adobe Stock/aleutie

Janine Schweitzer ist die Frau für schwere Fälle. Sie reinigt Tatorte und entrümpelt die Wohnungen von Messies. Wo ist die Grenze zwischen Unordnung und Verwahrlosung? Wie riecht eigentlich der Tod? Ein Interview.









Stuttgart - Aufräumen ist nicht gleich aufräumen und Janine Schweitzer ist Expertin fürs Grobe. Die 40-jährige reinigt Orte, an denen Menschen gestorben sind, und die, an denen Messies das Leben entglitten ist. Im Alter von 29 Jahren entschied sie sich für eine Ausbildung zur Schädlingsbekämpferin und wird schließlich Tatortreinigerin und Messie-Entrümplerin. Janine Schweitzer beseitigt, was andere nicht anfassen möchten. Sie kennt Gerüche und Tiere, die niemand kennen mag. Jetzt ist ihr Buch „Eine Frau räumt auf“ (Riva) mit Geschichten aus ihrem beruflichen Alltag erschienen.