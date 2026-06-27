Stabwechsel beim Münchner "Tatort": Beim Filmfest München feierte das neue Ermittler-Duo Ferdinand Hofer und Carlo Ljubek seinen ersten gemeinsamen Fall "Zwischenwelten" - mit Lampenfieber, langem Applaus und einem klaren Versprechen ans Publikum.
Ein besseres Warm-up hätte sich das Filmfest München kaum wünschen können: Noch bevor am Samstagabend (27. Juni) die offizielle Eröffnungsgala stattfindet, wurde am Freitagabend die "Welturaufführung" des ersten gemeinsamen Falls des neuen Münchner "Tatort"-Teams gefeiert. Im voll besetzten Audimax der Hochschule für Fernsehen und Film München präsentierten Ferdinand Hofer (33), Carlo Ljubek (50) und das Filmteam ihren Auftaktfall "Tatort: Zwischenwelten".