Ein Raubüberfall in einer Wohnung in Bad Cannstatt wird für die Polizei zum Alarmfall (Symbolbild).

Ein mit Messer bewaffneter Täter dringt in Bad Cannstatt in eine Wohnung ein. Zwei Bewohner retten sich ins Badezimmer. Der Unbekannte sucht nach Beute.











Rabiat und rücksichtslos ist ein unbekannter Täter in eine Wohnung in Bad Cannstatt eingedrungen. Der Albtraum für die Bewohner spielte sich bereits am frühen Freitagmorgen ab – nun sucht die Kriminalpolizei noch Zeugen des ungewöhnlichen Überfalls. Der Eindringling hatte es eindeutig auf Wertsachen abgesehen.