„Tatort“: WDR stellt Weichen für Zukunft mit Duo aus Münster

1 Wie geht es mit dem „Tatort“ aus Münster weiter? Foto: Bernd Thissen/dpa/Bernd Thissen

Fans dürfen aufatmen: Der WDR plant auch in Zukunft längerfristig mit seinem Kult-Duo Jan Josef Liefers und Axel Prahl im Münster-„Tatort“. Im Blick sind schon die Jahre 2028 und 2029.











Der WDR stellt die Weichen für eine weitere Zukunft mit seinem erfolgreichen Ermittler-Duo Axel Prahl und Jan Josef Liefers im „Tatort“ aus Münster. Der Rundfunkrat billigte „längerfristig angelegten Darstellerverträge“ für die beiden Schauspieler, wie er online mitteilte. Zudem sei ein Produktionsvertrag für eine neue Ausgabe des Münster-„Tatorts“ abgesegnet worden. Mehrere Medien berichteten.