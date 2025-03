Seit der Ausstieg der beiden Darsteller Udo Wachtveitl als Franz Leitmayr und Miroslav Nemec als Ivo Batic bekannt ist, denkt man jedes Mal, dass sie jetzt aber wirklich noch mal einen raushauen. So auch dieses Mal.

Die Handlung des heutigen Tatort

Eine Tote, die auf dem amerikanischen Truppenübungsplatz als Darstellerin gearbeitet hat, wird in einem Geländewagen am Seeufer gefunden: Das schreit nach Ermittlungen in einer Parallelwelt. Und in die stürzt sich vor allem Batic als einer der „Civilians on the Battlefield“, kurz „C.O.B“: Er lässt sich einschmuggeln, arbeitet „embedded“, eingebettet, und lebt in der kasernenartigen Unterkunft quasi Kopfkissen an Kopfkissen mit der Gruppe, in deren Reihen die Tatperson vermutet wird. Und, so viel Spaß muss sein: Er mimt einen Polizisten in „Übungsheim“, dem Dorf, das es in der Militärübung zu verteidigen gilt.

Batic taucht undercover in die Welt der Statisten im Manöver ein. Foto: BR/Lucky Bird Pictures/Oliver Oppitz

Nicht nur die Frau, noch ein Zivilisten-Darsteller ist tot. Liebesgeschichte? Eifersucht? Spionage? Der Spekulation sind Tür und Tor geöffnet. Die Drehbuchautorin Dagmar Gebler verschafft den beiden Kommissaren in der Abschiedsrunde des Jahres 2025 – zum Jahresende hören sie auf – erneut ein Spielfeld zum Austoben. Batic als Beinahe-Militärpolizist im einen Setting – düster und hart geht es da zu. Leitmayr unter den Fittichen der Major Jenniffer Miller – immer hungrig und leicht auf Krawall gebürstet, denn er zettelt am Rande noch eine Diskussion über ethische Verantwortung von Drohnenangriffen an. Spannend, nicht übermäßig aufregend und doch sehenswert – einschalten lohnt sich bei „Charlie“.

Die Schauspieler des heutigen Tatort

Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl)

Ivo Batic (Miroslav Nemec)

Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer)

Major Jennifer Miller (Yodit Tarikwa)

Luca Weber (Tim Seyfi)

Mila Topic (Dorka Gryllus)

Maximilian Frei (Lukas Turtur)

Niklas Pohl(Anselm Bresgott)

Tomasz Krol (Lasse Boje Haye Weber)

Beni Menzel (Wilson Gonzalez Ochsenknecht)

Gerichtsmedizinerin Claudia Paulsen (Paulina Morisse)

Stefan Storm (Heinz Wanitschek)

Wayne Jameson (Milton Welsh)

Commander Marcus Lewis (Andy Murray)

Carla Schöllhammer (Sophia Schober)

