Tatort-Vorschau: „Wir kriegen euch alle“ aus München Batic, Leitmayr und der Gruselspion im Kinderzimmer

Von Christine Bilger 01. Dezember 2018 - 18:30 Uhr

Batic und Leitmayr jagen einen Rächer, der Kinderschänder richten will. Der Sonntagabendkrimi hat Thrillerqualitäten – und ein endlich mal wieder zu Scherzen aufgelegtes Ermittlerduo.





Stuttgart - Ein Rächer geht um in München. Ein blutiger, wütender Rächer. Er tötet nicht einfach nur. Er massakriert. Brutal und mit einer Botschaft. Etwas plump und überdeutlich, aber für die rasche Entwicklung des Münchner Tatorts „Wir kriegen euch alle“ gut, wird nach kurzer Zeit enthüllt, was er vorhat. Er rächt missbrauchte Kinder. Indem er die Täter, die Väter, tötet, und wenn es sein muss auch die Mutter als Mitwisserin. „Wir kriegen euch alle“, den Titel der Folge, hinterlässt der Täter am ersten Tatort.

Was nun kommt ist nichts für schwache Nerven. Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) liefern in der Regie von Sven Bohse einen sauberen Thriller ab. Die Kinder der mutmaßlichen Täter haben dafür ein Requisit in ihren Spielzimmern, das dem Zuschauer den kalten Schauder den Rücken hinunter jagt: eine Smart-Puppe: Eine Puppe, die über ein Smartphone von außerhalb der Wohnung angesteuert werden kann und mit den Kindern spricht – um sie über den Missbrauch auszufragen und so die Täter zu finden.

Auf der Jagd nach der Stimme hinter diesen Puppen geraten die Kommissare bald auf eine heiße Spur und Batic in eine Selbsthilfegruppe ehemaliger Opfer von Kindesmissbrauch. Nun wird der Sonntagskrimi zum Thriller, der Griff zum Kuschelkissen nahelegt: Wem kann man trauen, wo schlägt der Rächer wieder zu? Nebenbei liefern sich Ivo und Franz ein paar humorige Dialoge, fast wie in ihren alten Zeiten, und lassen damit die Zuschauer auch mal durchatmen.

Ausstrahlung: ARD, Sonntag, 2. Dezember 2018, 20.15 Uhr