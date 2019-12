16 Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) merken bald, dass ein angeblicher Unfall keiner war. Foto: BR/Roxy Film/Marco Nagel

Zu Weihnachten gibt es traditionell eine neue „Tatort“-Folge extra. Dieses Jahr kommt sie aus München. Batic und Leitmayr bekommen es unter anderem mit einer Rentner-Gang zu tun.

München - Es kracht, hupt und dampft. Eine Frau schreit, rennt weg. Dann sieht man eine dunkelhäutige Schönheit wie Halle Berry oder Ursula Andress in einem James-Bond-Film dem Meer entsteigen. Was für ein fulminantes „Tatort“-Intro zum krönenden Abschluss der Weihnachtsfeiertage. Doch leider bleibt „One Way Ticket“ nicht so spannend, wie der Anfang hoffen lässt. Wer träumt denn da? Wir erfahren es nur nach und nach. Der Mann am Steuer, dessen Traum das sein soll, stirbt. Damit beginnt die Arbeit für Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl).

Ausstrahlung: ARD, Donnerstag, 26. 12. 2019, 20.15 Uhr