In „Schattenliebe“ verschwindet eine frühere Kollegin der Kommissarin. Sie hatten seinerzeit eine leidenschaftliche Affäre – aber ist die Polizistin einfach nur abgetaucht?















Der erste Blick verrät schon alles: Die Kommissarin muss mal richtig verknallt gewesen sein in die hübsche Ela. Jahre haben die beiden sich nicht mehr gesehen, aber die strahlenden Augen von Julia Grosz (Franziska Weisz) verraten, dass es eine besondere Freundschaft war. Allerdings ist es schnell vorbei mit der Wiedersehensfreude, denn in „Schattenleben“, dem neuen „Tatort“ aus Hamburg, verschwindet Ela so schnell, wie sie aufgetaucht war. Sie hat als verdeckte Ermittlerin des LKA in der linksautonomen Szene gelebt. Und wer weiß, vielleicht hat sie sogar Anschläge auf Polizisten initiiert.

Die Handlung des heutigen Tatorts

Es ist eine so spannende wie ungewöhnliche Geschichte, die die Drehbuchautorin Lena Fakler ersonnen hat. Wie so oft im „Tatort“ ist auch hier eine Ermittlerin unmittelbar in den Fall involviert, aber wie hier Privates und Dienstliches, linker Protest und Polizeigewalt ineinanderspielen, das hat Klasse. So wie zuvor Ela, so taucht nun auch Julia Grosz ein in die sogenannte Flinta-Szene – Flinta steht für Frauen, Lesben, Intersexuelle. Und auch sie gerät in einen Strudel aus Anziehung, Solidarität und Misstrauen.

Während sie auf eigene Faust nach der Freundin sucht, hält Kollege Falke (Wotan Wilke Möhring) im Revier die Stellung und versucht einen Brandanschlag auf das Haus eines Kollegen aufzudecken. Die Fährte führt auch ihn zur Flinta-Szene und zu der aggressiven Nana (Gina Haller), die mit der verschwundenen Ela ein Verhältnis hatte. Es sind vor allem diese Verstrickungen, die diesen „Tatort“ absolut sehenswert machen, der aber auch durchaus unangenehme Fragen aufwirft, wie integer die Polizei sein sollte – und ob ihre Ermittlung tatsächlich rechtfertigen, mit den Gefühlen anderer zu spielen.

Tatort. Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Der Trailer zu „Schattenleben“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

► Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring)

► Julia Grosz (Franziska Weisz)

► Nana Leopold (Gina Haller)

► Ela Erol (Elisabeth Hofmann)

► Thomas Okonjo (Jonathan Kwesi Aikins)

► Maike Nauener (Jana Julia Roth)

► Bastian Huber (Robert Holler)

► Hartmut Keiler (Christian Kerepeszki)

► B enni Schneider (Matti Krause)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

